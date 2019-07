Hier, en partageant un lien vers un dossier Nextcloud dans une conversation Messenger, Facebook m'a affiché un message qui indique que deblan.org ne suit pas les "Standards de la communauté".

En fouillant un peu plus, il s'avère que tous les domaines de deblan.org sont concernés. Il semble également que le mot deblan.org est aussi en liste noire.

En fouillant encore un peu plus, Facebook a décidé que le partage de l'article vers mon projet deblan/deblan-report était lui aussi contraire à ces fameux "Standards de la communauté" (cf la capture d'écran) alors que je suis l'auteur d'absolument tous les contenus du dit article.

Alors, on peut se demander pourquoi une telle décision ? Aucune idée. Mais si de mon coté ça ne me pose pas plus de soucis que ça, les quelques personnes qui hébergent du contenu sur mon serveur seront peut-être un peu plus contrariées.

Voici un bel exemple de censure, sans fondement et sans explication. Il faut rappeler que Facebook n'est pas qu'un simple hébergeur de contenus, c'est avant tout un site éditorialiste qui décide de ce qui doit apparaître ou pas dans ses pages, en dehors de tout cadre juridique.

Ce web égo-centré est de l'ancien monde et ça me pousse encore plus vers les services du Fediverse, loins de ces sociétés nauséabondes qui crachent à la gueule de tout le monde et qui continueront à le faire car la majorité des gens s'en tapent.